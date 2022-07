Gemeinde Möser lässt für rund 4,7 Millionen Euro in den Ortschaften bauen

Rund 15 Millionen Euro nimmt die Gemeinde Möser 2022 ein und gibt noch mehr auch wieder aus. In den Ortschaften der Einheitsgemeinde sind eine Menge Investitionen geplant.

Der Kita-Neubau in Lostau soll dieses Jahr fertig werden.

Möser - Gut 54 Prozent, das sind mehr als 3,1 Millionen Euro, der Investitionen der Gemeinde Möser fallen in diesem Jahr in den Bereich Hochbau. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist mit mehr als 1,1 Million Euro angesetzt. Für 623.000 Euro sollen Tiefbauarbeiten in der Gemeinde erfolgen und sonstige Bauten schlagen mit mehr als 950.000 Euro zu Buche.