In der Einheitsgemeinde Möser mussten die Bürger etwas länger nach der Kommunalwahl Anfang Juni warten, bis die Sitzverteilung im Gemeinderat veröffentlicht wurde. Was war der Grund?

Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister Marko Simon (SPD) die Verzögerung so: Die Verwaltung habe vor der Veröffentlichung der Sitzverteilung zunächst die Sitzung des Wahlausschusses abwarten wollen. Der ehrenamtlich mit Bürgern besetz-te Wahlausschuss bestätigt dabei das Ergebnis der Kommunalwahl und macht damit aus vorläufigen Wahlergebnissen endgültige Wahlergebnisse, begründete Marko Simon. Nach der Sitzung des Wahlausschusses sei die Sitzverteilung veröffentlicht worden, zwei Tage nach der Kommunalwahl.

Allerdings musste die Gemeindewahlleiterin auch am Wahltag selbst sehr lange nach dem Schließen der Wahllokale auf Ergebnisse aus den Wahllokalen warten, sagte der Bürgermeister. Vor allem in den Wahllokalen in Hohenwarthe und Lostau hätten die Ehrenamt- lichen bis in die Morgenstunden des folgenden Tages mit der Auszählung zu tun gehabt.

Hohe Belastung für Helfer

Die Arbeitsbelastung für die Ehrenamtlichen sei eigentlich unzumutbar, meint der Bürgermeister. Schließlich hatten die Wahllokale am Vortag um 8 Uhr geöffnet und waren entsprechend mit den Wahlhelfern besetzt worden. Doch richtig Zeit kostete die Auszählung der Stimmen.

Das Verfahren lässt sich kaum beschleunigen. Um zu einem zuverlässigen Ergebnis zu kommen, werden die Stimmzettel bei der Auszählung laut vorgelesen und die Stimmen auf einer Liste vermerkt. Ist die Wahlbeteiligung sehr hoch, kann es einige Zeit dauern, die Stimmzettel vorzulesen und die Ergebnisse einzutragen.

In Hohenwarthe und Lostau war die Wahlbeteiligung sehr hoch, unterstreicht der Bürgermeister. Deshalb hätten alle so lange warten müssen auf die Ergebnisse.