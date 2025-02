Unser Dorf hat Zukunft Gerwisch im Wettbewerb: Ein Dorf voller Ideen und Gemeinschaft

Im November 2023 startete der bundesweite Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Gerwisch hat sich den Kreispokal im Jerichower Land gesichert. Nun steht der Landeswettbewerb an und das Dorf will zeigen, was es zu bieten hat.