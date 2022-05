Geschichtskreis ist fester Bestandteil des Programms der Kreisvolkshochschule des Jerichower Landes

Burg - Konzentriert baut Harald Uwe Bossert in der Stadthalle in Burg seinen Laptop auf. Er wird einen Vortrag über Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther, halten. Nicht zum ersten Mal wird er für den Geschichtskreis der Kreisvolkshochschule des Jerichower Landes referieren. „Ich habe schon einige Vorträge für die Gruppe gehalten“, bestätigt der Militärhistoriker. Luthers Frau ist für ihn eine spannende historische Figur. „Sie kommt eigentlich immer ein wenig zu kurz, was die Geschichtsschreibung angeht.“ Deswegen steht sie dieses Mal im Mittelpunkt des Vortrages, zu dem sich inzwischen schon ein großer Teil des Geschichtskreises eingefunden hat.

Gruppe besteht seit 2008

„Unsere Gruppe kann bis zu 25 Personen aufnehmen“, berichtet Siegfried Steffen, Beirat des Geschichtskreises, der nun schon seit 2008 besteht. Ins Leben gerufen wurde die Gruppe im September 2008 vom damaligen Seniorenbeirat. Rüdiger Schöll, der zu dieser Zeit die Kreisvolkshochschule Jerichower Land leitete, und der Dozent Klaus Möbius organisierten den ersten Lehrgang. Der Geschichtskreis ist seitdem fester Bestandteil des Programms der Kreisvolkshochschule. „In der Regel finden acht Termine mit historischen Vorträgen im Jahr statt“, berichtet Siegfried Steffen. Zusätzlich werden Exkursionen organisiert. Diese führten die Gruppe unter anderem ins Kloster Jerichow, ins Kloster Lehnin oder auch ins Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg.

Corona verursachte viele Umstände

„Zumindest stand dies vor der Corona-Pandemie regelmäßig auf unserem Programm“, berichtet er. Denn die Pandemie hat auch die Pläne des Geschichtskreises ziemlich durcheinander geworfen. „Es ist beispielsweise eine zusätzliche Herausforderung geworden, Räumlichkeiten für unsere Veranstaltungen zu finden, die groß genug sind, dass wir Abstände gewährleisten können“, berichtet Siegfried Steffen. Ausflüge konnten wegen der unsicheren Lage auch nichts stattfinden. „Und wer weiß, ob dies nach der Pandemie wieder möglich ist. Die Kosten für Busfahrten sind nicht unerheblich gestiegen, und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Ausflüge für unsere Mitglieder passen, denn sie gehören schon zur älteren Generation und sind nicht mehr so gut zu Fuß, so dass Ausflugsziele mit langen Fußwegen einfach nicht gut passen.“

Eine weitere Herausforderung ist für den Geschichtskreis die Suche nach Dozenten für die Vorträge. „Auch hier macht es uns Corona nicht einfacher. Einige Dozenten, die in Frage kommen, sind vorsichtiger geworden und haben Bedenken, vor einer größeren Gruppe Menschen zu sprechen“, erklärt der Beirat. Trotz dieser schwierigen Umstände sei er aber froh, dass sich die Mitglieder des Geschichtskreises inzwischen wieder regelmäßig persönlich treffen können. „Wir haben wirklich einen sehr guten Zusammenhalt in der Gruppe“, freut er sich. Nach den Vorträgen bleiben die Mitglieder stets bei einer geselligen Runde mit Kaffee.

Grüner Brief als Info und Mittel zum Zusammenhalt

Ein Aspekt der, den Zusammenhalt der Gruppe noch etwas stärkt, ist der grüne Brief. Dieser entstand durch Zufall. „Zunächst wurden die Mitglieder der Gruppe durch das Programmheft der Kreisvolkshochschule über die Termine informiert, das an alle Haushalte verteilt wurde. Aber dann gab es immer mal wieder Schwierigkeiten mit den Terminen, deswegen musste eine individuellere Lösung für unsere Gruppe her“, berichtet Siegfried Steffen. Also sollten die Mitglieder des Geschichtskreises vor den Terminen per Brief informiert werden. „Und weil die andere Beirätin Marlies Flügge gerade nur grünes Papier für ihren Drucker zur Hand hatte, verwendete sie dies und so ist aus einer kleinen Panne mit dem Druckerpapier inzwischen eine Tradition für unsere Gruppe geworden.“

Als wegen der Corona-Pandemie zunächst keine Treffen möglich waren, wurde der grüne Brief auch genutzt, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken. So wurden in dem Brief nicht nur Informationen weitergegeben, sondern auch Fotos von vergangenen Treffen und Exkursionen. „Bei den Exkursionen hatten die Mitglieder oft nicht so viel Lust, sich für ein Gruppenfoto aufzustellen, aber jetzt sind sie wirklich sehr froh, diese tollen Erinnerungen in den Händen zu halten“, berichtet Marlies Flügge vor dem Treffen in der Stadthalle der Volksstimme.