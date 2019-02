Maskierte haben in Burg einen Jugendlichen überfallen. Die Gewalttaten auf offener Straße häufen sich.

Burg (pa) l Die Gewalttaten auf offener Straße in Burg reißen nicht ab. Am Dienstag ist nach Angaben der Polizei erneut ein Jugendlicher auf offener Straße angegriffen worden. Der 17-Jährige Burger meldete sich auf dem Polizeirevier und gab an, gegen 20 Uhr im Breiten Weg, in Höhe der Hausnummer 20, von drei Maskierten angegriffen und mit einem Messer verletzt worden zu sein. Bei der ärztlichen Begutachtung wurde eine Schnittwunde am Oberschenkel des Jugendlichen diagnostiziert. Nun fragt die Polizei: Wer hat den Tatablauf beobachtet oder gegen 20 Uhr in dem genannten Bereich eine Dreier-Gruppierung gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegengenommen.

Vor zwei Wochen standen sich zwei zerstrittene Gruppen am Markt gegenüber. Die eine Gruppe bedrohte die andere mit Baseballschlägern. Erst am Wochenende gab es drei gewalttätige Auseinandersetzungen, wobei eine Gruppe Randalierer auch Polizeibeamte verletzte.