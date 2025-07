Die 16-Jährige startet in Montemor in einer olympischen Disziplin - früher, als sie selbst erwartet hatte.

Magdeburg - An diesem Mittwoch beginnt für Nathalie Lange der Ernst ihrer ersten Junioren-Weltmeisterschaft. An einem Ort, den die 16-Jährige nie zuvor besucht hat, und an einem Ort, an dem sie Spaß haben will. In Montemor-o-Velho im schönen Portugal. Zu Hause drücken Mama Christine und Papa Andreas die Daumen. Und natürlich ihr Bruder Pablo, „durch den ich zum Sport und zum Sportgymnasium gekommen bin“, sagt die Kanutin vom SCM, die gebürtige Magdeburgerin, die bis nach Montemor selbst einen sehr, sehr sportlichen Weg gegangen ist.