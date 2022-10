Jerichower Land als Schauplatz von Mord und Totschlag

Der tödliche Ehestreit Ende September hat nicht nur die Menschen in Parey schockiert. Doch er ist kein Einzelfall, wie der Blick in die Statistik der Polizei verrät.

Burg - Mord und Totschlag in der ländlichen Idylle des Jerichower Landes? Für viele kaum vorstellbar. Der Blick in die Polizeistatistik zeigt aber, dass die Bluttat in Parey kein Einzelfall war. Was geschah in den vergangenen Jahren im Landkreis?