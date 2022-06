Girlpower erpaddelt Sieg bei Schlauchbootrennen an Biederitzer Ehle

Biederitz - np - Am Ehleufer auf dem Campingplatz in Biederitz ist es idyllisch und ruhig. Ruhig? Moment mal. Natürlich nicht am Sonntagnachmittag des Ehlefestes. Dann ist hier mächtig was los. Laute Musik, Anfeuerungsrufe, Klatschen und Lachen hallen über die Ehle, die sich hier zu einem kleinen See staut.