Paukenschlag in Burg: Die Firma Unsere Grüne Glasfaser zieht sich aus der Kreisstadt des Jerichower Landes zurück. Was sind die Gründe und welche Folgen hat das für potenzielle Internet-Kunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Glasfaser-Ärger in Burg: Welche Folgen der Rückzug von UGG in der Kreisstadt hat

Burg. - „Mehr als ärgerlich“. Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) die Entscheidung des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG), den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Burg nicht fortzuführen. Und das nur wenige Monate nach dem Spatenstich an einem Hauptverteilerkasten in der Wilhelm-Kuhr-Straße/Am Holländer. Wie es in der Stadtmitte, im östlichen Teil von Burg und in den Dörfern weitergeht, ist noch offen. Die Volksstimme fasst die wichtigsten Fragen zusammen.