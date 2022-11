Glasfaser im Giganetz: Burg macht beim Internet Tempo und plant großen Ausbau

Glasfasern werden in der Telekommunikation als Lichtwellenleiter (LWL) verwendet. Obwohl sie so dünn wie ein Haar sind, können Glasfasern Daten annähernd in Lichtgeschwindigkeit weitergeleitet. Ihnen wird eine unbegrenzte Leistungsfähigkeit nachgesagt: Die Leitungen können Terrabit-Geschwindigkeiten übertragen.

Symbolbild: dpa