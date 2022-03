Pläne schmieden zum Jubiläum Gommeraner Fußball feiert 2023 den 100. Geburtstag: Fußballfans um Material gebeten

Ein großes Jubiläum wirft in Gommern seine Schatten voraus: Am 30. März 2023 feiert der Vereinsfußball sein hundertjähriges Bestehen. Damit das Jubiläum in 16 Monaten angemessen begangen werden kann, hat eine Arbeitsgruppe vor kurzem mit den Vorbereitungen begonnen.