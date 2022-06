Gommeraner Günther Langowski mit bisheriger Verkehrsberuhigung unzufrieden

Günther Langowski aus Gommern ist enttäuscht, dass seine Initiative zur Verkehrsberuhigung in der Gommeraner Altstadt nicht mehr bewirkt hat.

Das Tempolimit für Lkw ist in der Dornburger Straße ausgeschildert.

Gommern - „Ich habe doch echt geglaubt, etwas bewegen zu können“, zieht Günther Langowski aus der Dornburger Straße in Gommern ein sehr enttäuschtes Fazit. Seit anderthalb Jahren hat er sich für eine Verkehrsberuhigung in der Altstadt eingesetzt. Und das eigentlich mit Erfolg, denn seit einigen Wochen gibt es in der Salzstraße, Dornburger Straße und Friedrich-Ebert-Straße die neue Beschilderung, die die Geschwindigkeit für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf 30 km/h reduziert. Genau diese Geschwindigkeitsbegrenzung hatte er sich zum Ziel gesetzt. Dennoch kann er sich darüber nicht wirklich freuen.