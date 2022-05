Gommeraner Maler Christoph Bouet schenkt Europaschule Gymnasium Gommern eines seiner Bilder

Gommern - Regen und Sturm ohne Ende herrschte Ende Juli 2011 an der Ostsee. Für einen Draußenmaler wie Christoph Bouet, der für eine Woche extra zum Malen an die Küste gefahren war, ziemlich miese Voraussetzungen zur Arbeit. In den Phasen, in denen es nur etwas regnete, ging er vor die Tür. Die Wellen peitschten unerbittlich gegen die Seebrücke von Wustrow, die Wolken hingen so tief, dass die Möwen aufgrund des Gegenlichts schwarz erschienen.