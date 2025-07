Magdeburg. - Das Bürgerbüro Nord in der Lübecker Straße 32 hat am Mittwoch, 16. Juli, zusätzlich geöffnet. Normalerweise sind die Bürgerbüros an jedem dritten Mittwoch im Monat geschlossen. Da das Büro im Norden der Stadt aber aus innerbetrieblichen Gründen am Freitag, 11. Juli geschlossen war, wird nun ein Ausgleichstag angeboten.

