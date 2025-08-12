Mehr als 100 Strohballen in Flammen und das nahe eines beleibten Radweges: Auf einem abgeernteten Kornfeld nahe Gommern schritt dann sogar der Bauer zur Hilfe.

Strohballen in Flammen: Brennende Diemen stürzen auf Radweg - Feuerwehr im Großeinsatz

Gommern. - Montagabend haben auf einem abgeernteten Kornfeld bei Gommern (Landkreis Jerichower Land) Strohballen gebrannt, teilt die Polizei mit.

In den Abendstunden waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gommern, Dannigkow, Menz und Vehlitz mit neun Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden am Dienstag.

Mithilfe des Bauers, der das Stroh umpflügte, konnte der Brand gemeinsam in Schach gehalten und schließlich gelöscht werden.

Rund 100 Strohballen in Flammen: Feuerwehr muss mit rund 50 Einsatzkräften nach Gommern anrücken

Etwa 100 Strohballen fielen dem Feuer zum Opfer, so die Polizei weiter. Die Brandursache sei noch ungeklärt.

Oft gelesen: Großbrand bei Gommern: Stroh in Flammen, Rinder in Gefahr

Der Diemen mit 100 einzelnen Ballen war direkt neben dem Radweg „Helle“ zwischen Gommern und Dannigkow – von den Gommeranern auch „Hölle“ genannt – in Brand geraten und auf den Weg gestürzt.