Riesige Strohdiemen brennen bei Leitzkau am Donnerstagmittag, 8. Mai. Die Wehren der Einheitsgemeinde Gommern sind ausgerückt. Die Rede ist von einem Großbrand. Eine Rinderzucht liegt unmittelbar daneben.

Großbrand bei Gommern: Stroh in Flammen, Rinder in Gefahr

Leitzkau - Zwei weithin sichtbare Rauchpilze, dichter Qualm und der Geruch von verbranntem Stroh: Am Donnerstagvormittag, 8. Mai, sind bei einer Tierzuchtanlage in Leitzkau zwei große, meterhohe Strohdiemen in Brand geraten. Die Feuerwehr spricht von einem Großbrand.