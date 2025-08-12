Mehr als 100 Strohballen in Flammen – und das nahe einem beliebten Radweg: Auf einem abgeernteten Kornfeld nahe Gommern schritt dann sogar der Bauer zur Hilfe.

Feuerwehr an der "Hölle" im Großeinsatz: Brennende Strohballen stürzen auf Radweg

Auf einem Feld nahe Gommern haben am Montagabend Strohballen gebrannt.

Gommern. – Am Montagabend haben auf einem abgeernteten Kornfeld bei Gommern (Landkreis Jerichower Land) Strohballen gebrannt, teilt die Polizei mit.

Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften nach Gommern

In den Abendstunden waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gommern, Dannigkow, Menz und Vehlitz mit neun Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden am Dienstag.

Mithilfe des Bauern, der das Stroh umpflügte, konnte der Brand gemeinsam in Schach gehalten und schließlich gelöscht werden.

Rund 100 Strohballen in Flammen: Brandursache unklar

Etwa 100 Strohballen fielen dem Feuer zum Opfer, so die Polizei weiter. Die Brandursache sei noch ungeklärt.

Der Diemen mit 100 einzelnen Ballen war direkt neben dem Radweg "Helle" zwischen Gommern und Dannigkow – von den Gommeranern auch "Hölle" genannt – in Brand geraten und auf den Weg gestürzt.