Gommern - Wer in eine neue Wohnung gezogen ist, muss sich so schnell wie möglich am neuen Wohnort anmelden. Das gilt auch für Ummeldungen innerhalb derselben Stadt. Laut Bundesmeldegesetz muss die Anmeldung nach einem Umzug innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Eine Abmeldung am bisherigen Wohnort ist dabei nicht notwendig.

