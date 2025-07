Angebot in den Ferien In Halberstadt kann man spielerisch einen Blick in die Arbeitswelt der Zukunft werfen

Was wird wichtig sein in den Jobs der Zukunft? Eine Frage, auf die nicht nur Jugendliche im Halberstädter BiZ ein paar Antworten finden. In Halberstadts Agentur für Arbeit ist aktuell eine interaktive Ausstellung zu erleben.