Die letzte Ruhe wird teurer: Mit einer neuen Gebührensatzung reagiert die Stadt auf steigende Kosten – und führt die Baumbestattung ein. Warum das nötig ist und was es kostet.

Bestattungen sollen in Gommern teurer werden. Die Stadt sieht sich gezwungen, die Preise zu erhöhen, um die Kosten halbwegs zu decken.

Gommern - Auf Gommerns Friedhöfen regt sich was. Keine Sorge, die Rede ist nicht etwa von Untoten. Doch das, was die Stadtverwaltung plant, dürfte so manchem doch einen leichten Schauder über den Rücken laufen lassen. Es geht, wie die meisten schon vermuten dürften, natürlich um das liebe Geld: Die Friedhofsgebühren sollen – bis auf wenige Ausnahmen – steigen.