Gommern - Ein halbes Jahr hatten sie geprobt, die 25 Schülerinnen und Schüler der Theater-AG der Gommeraner Sekundarschule „Fritz Heicke“. Es hat sich gelohnt. Das, was sie am Donnerstagabend auf die Bretter, die die Welt bedeuten, brachten, war unterhaltsam, frisch und modern. Im voll besetzten Auditorium der Schule zeigten sie eine Neuinterpretation der weltberühmten „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens.

Doch ehe es los ging, gab es noch eine riesige Überraschung. Peter Gwosdz und Diana Jungmann von der Dornburger Theatergruppe „Das Bühnchen“ waren zu Gast und hatten tolle Nachrichten für ihre jungen Schauspielkollegen und die ganze Schule dabei.

„Das Bühnchen ist eine Theatergruppe, die im Schloss Dornburg für Geld spielt und dieses Geld unter die Leute bringt. Von diesem Geld wollen wir auch hier etwas hinterlassen, weil uns das, was hier an der Schule passiert, begeistert. Das finden wir besonders unterstützenswert. Daher überreicht Diana Jungmann jetzt als Glücksfee 800 Euro“, verkündete er unter großem und lautem Applaus.

Jubel bei Theateraufführung

Dieser Applaus wurde am Ende der Theateraufführung noch übertroffen. Langanhaltendes Klatschen und Jubel zeigten die Begeisterung, die die Jungen und Mädchen der Theater-AG mit ihren Darbietungen ausgelöst hatten.

Die alte Geschichte um den miesepetrigen, gefühlskalten und geizigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, dessen Leben sich nach dem Besuch dreier Geister in der Weihnachtsnacht grundlegend ändert, wurde in die heutige Zeit geholt, aufgefrischt und mit viel Witz versehen. Eduard Skrutsch, toll dargestellt von Pascal Ackmann, vollzieht die gleiche Wandlung wie das Original. Am Ende wird alles gut, Weihnachten ist gerettet. Tosender Applaus, stehende Ovationen.