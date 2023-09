Pilzsachverständige Silke Fuchs lädt zum 45-jährigen Jubiläum der Pilzberatungsstelle Gommern am Sonntag, 10. September, zu einer Veranstaltumg in die Versammlungsstätte am Volkshaus ein.

Gommern - Die Pilzberatungsstelle in Gommern wird in diesem Jahr 45. Das wird gefeiert, und zwar am Sonnabend, 10. September, in der Versammlungsstätte am Volkshaus in Gommern – zu finden in der Fuchsbergstraße 5. Los geht es um 11 Uhr mit der Begrüßung durch Gommerns Pilzberaterin Silke Fuchs, die 2021 die Beratungsstelle in Gommern von ihrem Vater Franz Fuchs übernommen hat. Zuvor hatte er dieses Ehrenamt von der Gründung 1978 bis zu seinem Tod ausgeübt.

„Die Veranstaltung bettet sich in die vielen Feierlichkeiten zum 1075-jährigen Jubiläum Gommerns ein. Auch die Pilzberatung möchte dazu ihren Beitrag leisten. Bei der Eröffnung werde ich eine kleine Rückschau auf die vergangenen 45 Jahre halten, unter anderem mit einigen Zahlen und Fakten – und natürlich auch an meinen Vater erinnern“, so Silke Fuchs.

Vorträge zu Pilzen

Herzstück der Jubiläumsveranstaltung ist natürlich eine Pilzausstellung. Hier können sich sowohl Laien als auch fortgeschrittene Pilzkenner über die verschiedenen Pilzarten informieren. Mehrere Pilzsachverständige stehen zur Verfügung, um Fragen der Besucher zu beantworten und über die Besonderheiten der einzelnen Arten aufzuklären.

Ein weiteres Highlight ist die Kräuterausstellung von Diplom-Biologin Elke Tanzten, bei der die Besucher alles zum Thema Kräuter und andere essbare Wildpflanzen erfahren können. Eine Ausstellung mit naturgetreuen Wald- und Wildtierpräparaten, bereitgestellt vom Waldpädagogen Alfred Herrmann, rundet das Angebot ab.

Darüber hinaus wird es Vorträge zum Thema Pilze geben. Martin Groß, Vorsitzender des Landesverbands der Pilzsachverständigen (LVPS) klärt über die Belastung von Maronen mit radioaktiven Stoffen und Schwermetallen auf. Bei Dr. Dirk Fischer, Biologe aus Gatersleben, geht es um den Mutterkorn-Pilz, einen Getreideschädling.

Die Vorträge werden mit etwa 10 bis 15 Minuten kurz gehalten, so dass Zeit für Fragen bleibt. Denn die Besucher sollen mit den Experten ins Gespräch kommen.

In einem Quiz können die Besucher dann ihr neu erworbenes Wissen über die Natur testen. Für einen Mittagsimbiss ist gesorgt und ab 14.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten. Nach der Auswertung des Wissens-Quiz’ab 15.30 Uhr klingt der Jubiläumstag schließlich gegen 16 Uhr aus.