Die Gottesanbeterin wurde im Jerichower Land gesichtet. Das bestätigte das Landesamt für Umweltschutz und verriet, wo im Landkreis sich das in Mitteleuropa einzigartige Insekt besonders wohlfühlt.

Eine gefundene Gottesanbeterin blickt in die Kamera. Im Jerichower Land ist die Fangschrecke in ganz bestimmten Orten besonders auf dem Vormarsch. Foto:

Burg. Die Gottesanbeterin ist ein imposantes Insekt und in ihrer Art in Mitteleuropa einzigartig. Nun zeigen Recherchen: Im Jerichower Land ist die Gottesanbeterin an ganz bestimmten Orten zu finden. Wie oft und wo.