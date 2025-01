Sechs Wehren rücken mit 65 Einsatzkräften zu Brand aus: Unfall mit Ölheizung setzt Werkstatt in Flammen.

Großeinsatz in Gommern: Feuerwehr löscht Werkstattbrand

Zum Zeitpunkt des Fotos war der Brand in der Autowerkstatt schon zu einem Großteil gelöscht. Zuvor stiegen kilometerweit sichtbare Rauchwolken über dem Gelände auf.

Gommern - Nachdem es in Gommern am Dienstag, dem 14. Januar, aufgrund eines schweren Autounfalls bereits zu einem größeren, mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr gekommen war, mussten die Einsatzkräfte am Sonntag, dem 19. Januar, erneut ausrücken.