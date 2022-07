Großer Stromausfall in Burg: Grund für die Störung ist gefunden, Telefon und Internet auch ausgefallen

In der Stadt Burg gibt es derzeit einen Stromausfall, der die komplette Stadt sowie umliegende Ortschaften betrifft. Auch das Funknetz und Internet sind gestört.

Burg - In der Stadt Burg ist es zu einem großen Stromausfall gekommen. In der gesamten Stadt fiel am Nachmittag die komplette Stromversorgung aus. Auch das Funknetz und die Internetversorgung waren gestört. Der Grund für die Lage ist gefunden.