Trecker, die durchdrehen: Am 22. Juni findet das große Tractor Pulling in Lüttgenziatz in Möckern statt. Das Spektakel, das oft Tausende Zuschauer anzieht, verspricht viele Highlights.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lüttgenziatz. - In Lüttgenziatz steht am 22. Juni die dritte Ausgabe des „Traktor-Pulling“ an. Der Verein Bauernkultur veranstaltet das Spektakel, bei dem Traktoren versuchen müssen, einen Bremswagen auf einer Sandpiste so weit wie möglich zu ziehen.