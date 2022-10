Unterricht einmal anders Grundschüler in Gommern setzten auf Nachhaltigkeit

Die Grundschule „Am Weinberg“ gehört dem Netzwerk der Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt an. Im vorigen Jahr pflanzten die Schüler Bäume an mehreren Standorten in der Stadt, in diesem Jahr beschäftigten sie sich damit, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet.