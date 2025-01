Gemeinde Biederitz: Anfang Januar erhielten die Eigentümer ihre ersten Bescheide nach der Grundsteuerreform. Das Telefon im Rathaus stand erstmal nicht mehr still.

Grundsteuer in Biederitz: 200 Anrufer an einem Tag im Rathaus

Die Grundsteuerreform ist auch in der Gemeinde Biederitz aktuell ein wichtiges Thema. Anfang Januar gingen die neuen Bescheide raus.

Biederitz. - Kaum den Hörer aufgelegt, klingelte das Telefon beim zuständigen Sachbearbeiter schon wieder. 200-mal von früh bis Feierabend an einem Arbeitstag allein. Anfang Januar hatten in der Gemeinde Biederitz die Eigentümer ihre neuen Grundsteuerbescheide in der Post. Es waren die ersten Bescheide, die nach Inkrafttreten der Grundsteuerreform verschickt wurden. Entsprechend umfangreich fielen die Nachfragen und das Bedürfnis, Widerspruch einzulegen, aus.