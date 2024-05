2024 wird es weniger Partys in Loburg geben, aber dank Weltstars der 90er werden wieder bis zu 10.000 Besucher auf dem Festivalgelände in Loburg erwartet.

Guano Apes, Rednex und JBO auf Festivals in Loburg

Lockt Gäste aus ganz Deutschland an: das Spirit-Festival auf den Loburger Festwiesen.

Loburg. - Wenn die Nächte in Loburg wieder lauer werden, kann man an das „lau“ getrost ein „t“ hinten ranhängen. Zumindest an sieben Nächte. Dann nämlich lädt die Werner & Peschke GbR zu Veranstaltungen auf den Loburger Festwiesen ein. Die Zahl Sieben stimmt, wenngleich sich die Veranstalter doch mit der Stadt Möckern vertraglich zehn Veranstaltungstage haben genehmigen lassen.