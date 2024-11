Großstadtnah und trotzdem im Dorf: Baustart für Einfamilienhäuser in Premium-Lage

Das neue Wohngebiet in Gübs direkt neben der Kirche St. Andreas wird gerade erschlossen. Bis zu acht Eigenheime können hier entstanden. Zwei Grundstücke sind verkauft.

Gübs. - In Gübs entsteht aktuell ein neues Wohngebiet in bester Lage: Direkt neben der malerischen Kirche St. Andreas, also einerseits mitten im Dorf, andererseits unweit von Magdeburg. Für die vergleichsweise wohl noch günstigen Eigenheime gibt es nur eine Bedingung.