In Biederitz folgt auf das Gedenken in Gerwisch nun das Ehlefest. Wie es dort um die Sicherheit bestellt ist und welche Höhepunkte Besucher auf keinen Fall verpassen sollten.

Ehlefest in Biederitz: Was Besucher über die Party des Jahres nun wissen müssen

Veranstaltung am Wochenende

Ein Programm-Höhepunkt wird am kommenden Wochenende das sonntägliche Schlauchbootrennen sein.

Biederitz. Bevor es am Sonntag mit dem Schlauchboot über die Ehle geht, wartet auf Besucher und Anwohner zuvor in Biederitz ein volles Programm. Besonders die Höhepunkt am Samstag und Sonntag sollten die Gäste nicht verpassen.