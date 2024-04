Die Abiturienten des Roland-Gymnasiums in Burg haben ihren letzten Schultag zusammen mit den anderen Gymnasisten gefeiert. Nun geht es an die Prüfungen.

Burg - Kreischen, schreien, Trillerpfeifen – alles war recht, um die Teams bei den Wettkämpfen in der BBC-Sporthalle anzufeuern.

Die Tutoren wurden gefesselt, mit Spielen konnten sie befreit werden. Foto:Thomas Pusch

Organisiert hatten das Spektakel die Zwölfklässler des Roland-Gymnasiums, die damit einerseits den letzten Schultag vor den Abiturprüfungen feierten und damit andererseits auch den anderen Gymnasiasten eineinhalb Stunden pures Vergnügen bereiteten.

Aneinander gebunden den Parcours zu übersetehen, war eine schwierige Aufgabe. Foto: Thomas Pusch

Das Motto in diesem Jahr lautet: „Abiana Jones – Auf der Suche nach den Punkten“. In Anlehnung an den abenteuerlustigen Archäologen Indiana Jones ging es auch in der Sporthalle recht abenteuerlich zu. Zum Auftakt wurden die Tutoren der Abiturienten gefesselt.

Mit Peitschenschlägen mussten Lübecker Hütchen umgekippt werden. Foto: Thomas Pusch

Um frei zu kommen, mussten ihre Teams im fröhlichen Wettstreit Punkte gewinnen. Da gab es Tauziehen, mussten Hüte auf Kegel geworfen oder Bilder erkannt werden. In der kommenden Woche beginnt die Jagd auf die Punkte.