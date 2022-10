Halloween: Das Fest des Gruselns

Einen Nachmittag lang wurde das Kavaliershaus Pietzpuhl zum Spukschloss. Geister, Hexen und Monster zog es hierhin zur Halloweenparty. Doch was steckt eigentlich hinter diesem gruseligen Fest?

Pietzpuhl - „Süßes, sonst gibts Saures“. Am Abend des 31. Oktober ziehen Mädchen und Jungen gruselig verkleidet von Haus zu Haus. Auch in Deutschland ist Halloween mehr und mehr angekommen. Was aber wird hier gefeiert?