Schuhgeschäft zieht um Neuanfang in Burgs wichtigster Einkaufsstraße: Darum zieht diese Chefin jetzt in die Schartauer Straße

Nach 26 Jahren schließt Cornelia Gentz ihr Schuhgeschäft in der Magdeburger Straße und wagt in der Schartauer Straße in Burg einen Neubeginn. Was hat sie dazu bewegt?