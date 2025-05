Auf dem RAW-Areal in Magdeburg soll mit dem Bau des neues Quartiers begonnen werden. Wann die ersten Wohnungen schlüsselfertig sind.

Blick auf eines der denkmalgeschützten Häuser auf dem RAW-Areal in Magdeburg, das erhalten und saniert werden soll. Es wurde bereits entkernt.

Magdeburg. - Es wird eines der größten neuen Stadtquartiere in Magdeburg: Rund 2.000 Wohnungen entstehen auf dem Gelände des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Salbke. Mit dem Bau der ersten 100 Wohneinheiten soll schon bald begonnen werden. So sieht der Zeitplan aus.