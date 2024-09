Burg. - Der Parkplatz vor der Burger Stadthalle am Platz des Friedens ist zwar privater Natur, aber hat nun eines gemeinsam mit den übrigen elf kommunalen Stellflächen in der Kreisstadt. Dort kann ab sofort auch per Handy bezahlt werden – in Sekundenschnelle. Die Stadt ist damit einer Anregung eines Stadtrates und zahlreicher Einwohner nachgekommen. Entsprechende Aufkleber des Anbieters PayByPhone mit dazugehörigen Erläuterungen weisen nun auf die moderne Zahlvariante hin. „Alle erforderlichen Funktionen sind mittlerweile freigeschaltet“, so die zuständige Fachbereichsleiterin Bauen/Stadtentwicklung, Sonnhild Noack.

Der Vorteil: Wer kein Bargeld zur Hand hat oder darauf verzichten möchte, kann per Smartphone seine Gebühr entrichten. Voraussetzung ist eine App von PayByPhone, die nach dem Installieren durch die Benutzungsschritte führt.

Fahrzeug registrieren und Zahlvariante festlegen

Autofahrer müssen nur ihr Fahrzeug registrieren und dann Parkzone und Zahlvariante, beispielsweise über Kreditkarte oder Telefonanbieter, festlegen. Wird der Parkvorgang beendet, wird dies in der App mitgeteilt und genau abgerechnet.

Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) sieht mit dieser Variante einen großen Vorteil für die Nutzer. „Wer beispielsweise einen Arzt oder eine Behörde in der Nähe aufsucht, kann die Parkzeit unkompliziert verlängern.“

Die städtischen Beschäftigten können auch ohne ein sichtbares Ticket prüfen, ob eine Parkgebühr bezahlt wurde. Dazu verfügen sie über einen gesonderten Zugang zur App. Der Parkplatz an der Stadthalle steht seit Monaten im Fokus der Diskussion, weil er, seitdem dort ein Automat steht, kaum genutzt wird. Leser kritisierten, dass die Pkw dafür im Umkreis der Stadthalle abgestellt werden. Die Stadt hatte ihrerseits mehrfach betont, dass sie aufgrund der prekären Haushaltslage auf keine Einnahmen verzichten könne.