Dubiose Rechenspiele in Möser: Millionendefizit existiert wohl nur auf dem Papier

Möser. - Der Gemeinderat in Möser hat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen - und hat jetzt einige Fragen dazu aufgeworfen.

Bei der Abstimmung gab es lediglich zwei Enthaltungen. Damit wurde der Etat einstimmig von den Ratsmitgliedern verabschiedet.

Doch so schnell kann das Zahlenwerk nicht in Kraft treten. Die Kommunalaufsicht muss den Etat nun erst prüfen und dann genehmigen. Genehmigungspflichtig ist vor allem die geplante Kreditaufnahme, um die Investitionen finanzieren zu können. Rund 1,5 Millionen Euro will die Kämmerei bei den Banken leihen, um die Eigenanteile der Kommune abdecken zu können. Die Kassenkredite sind auf mehr als den doppelten betrag festgesetzt worden.

Haushalt in Möser: Millionendefizit nur auf dem Papier?

Allerdings geht die zuständige Fachbereichsleiterin Karin Petzold davon aus, dass die Kommune kaum den Kassenkredit in Anspruch nehmen werde. Das hänge vor allem damit zusammen, dass sie annimmt, dass die Zahlen am Jahresende viel besser ausfallen werden, als von ihr geplant wurde. Am Jahresende werden nach den Planungen rund 1,26 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt fehlen.

Bei der Vorstellung der Zahlen in den Ausschüssen ging sie davon aus, dass es am Jahresende ein vielleicht sechsstelliges positives Ergebnis geben könnte.

Krankheitstage der Mitarbeiter als Grund für sattes Plus?

Anlass dazu gibt der vorläufige Jahresabschluss des vergangenen Jahres. Hier plante die Finanzverwaltung zunächst ein Defizit von rund 700.000 Euro. Ein fast so großes positives Ergebnis habe die Kommune dann tatsächlich erwirtschaftet. Wie das genau ging, wurde allerdings nicht erklärt. Bürgermeister Marko Simon (SPD) sagte auf Nachfrage, dass vor allem die vielen Krankheitstage der Mitarbeiter dazu beigetragen haben, dass das Endergebnis deutlich besser ausgefallen sei. Offenbar geht die Verwaltung davon aus, dass sich dies in diesem Jahr wiederholt.

In der Sitzung des Finanzausschusses war Christian Luckau (BfB) aufgefallen, dass einige Investitionsbuchungen kaum einen Sinn ergeben. Auf Nachfrage hieß es dazu von Karin Petzold, dass die Software hier einige Fehler eingebaut habe und die Darstellung so nicht plausibel ist. Im Investitionsplan gab es dazu nun zur Gemeinderatssitzung einen Vermerk von ihr.

Haushaltssperre in Möser in Sicht

Wirksam werden könnte der neue Etat vermutlich im Spätsommer. Marko Simon hatte zudem angekündigt, dass er erneut eine Haushaltssperre intern verhängen wolle.

Alle größeren Ausgaben in der Gemeinde Möser müssen dann zwingend über seinen Tisch und bedürfen seiner Zustimmung. Die Maßnahme soll dafür sorgen, dass in der Verwaltung insgesamt weniger Geld ausgegeben wird. Außerdem arbeitet die Verwaltung noch am Jahresabschluss von 2023. Der Abschluss ist Voraussetzung für eine Haushaltsgenehmigung.

Denn nach einer im vergangenen Jahr geänderten Regelung im Kommunalverfassungsgesetz müssen die Kommunen nun zeitnahe Jahresabschlüsse vorlegen können.

Möser unter Zeitdruck: Jahresabschluss muss erarbeitet werden

Möser ist dabei eine der wenigen Gemeinden, die die gesetzliche Forderung erfüllen kann und damit einen genehmigten Haushalt in diesem Jahr durchaus erreichen kann.

Allerdings bedeutet die Vorschrift ebenso, dass die Finanzverwaltung dann umgehend mit der Erarbeitung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 beginnen muss. Denn der muss spätestens im nächsten Jahr vorliegen, wenn die Verwaltung den Etat für das Jahr erarbeitet.

Auch daran müsste die Verwaltung bereits jetzt schon arbeiten, wenn die Kommune mal zum Jahresanfang einen genehmigten Etat haben möchte, um handlungsfähig zu werden.