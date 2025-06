Möckern. - Unter das Motto „Zeit für Heimat“ hatten die Organisatoren der Möckeraner Amtshoftage die diesjährige Ausgabe gestellt. Viel Heimat gab es auf dem Amtshofgelände tatsächlich – sowohl zum Anfassen, Kaufen und Naschen als auch zum Zuhören. Dass die Besucherzahl an beiden Tagen hinter den Erwartungen zurückblieb, lag nicht etwa am Angebot auf dem Hof, sondern eher an den Temperaturen und den zahlreichen weiteren Veranstaltungen in der Region zur gleichen Zeit.

