Familiencoach Anica Schütz aus Gerwisch gibt Tipps, damit die Einschulung und der Start ins Schulleben für Eltern und Kindern gelingen.

"Eltern müssen Rotstift-Phobie ablegen": Familiencoach erklärt, worauf Eltern zum Schulanfang achten müssen

Anica Schütz sorgt bei der Schultüte ihrer Tochter für eine sinnvolle Füllung.

Gerwisch. - Familiencoach Anica Schütz aus Gerwisch liegt die Harmonie zwischen Eltern und Kindern am Herzen. Wenn am kommenden Sonnabend Jungen und Mädchen eingeschult werden, kann diese Harmonie gefährdet sein. Im Gespräch mit der Volksstimme gibt die Harmonielehrerin Tipps, damit es ein gelungener Start in die neue Lebensphase für Klein und Groß wird.