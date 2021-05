Strohbäckerei am Denkmalplatz Heimatverein stellt neue Strohpuppen auf, die das Zentrum von Lostau schmücken und Gäste erfreuen

Mehrere Strohfiguren schmücken am Denkmalplatz in Lostau das Bild. Dahinter steckt der Heimatverein, der sich jedes Jahr ein neues Motto zu den Puppen überlegt. In diesem Jahr ist das Motto das Bäckerhandwerk.