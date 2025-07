In der Kirche von Mühlsdorf erstrahlen drei neue Chorfenster in leuchtendem Blau – geschaffen vom Künstler Julian Plodek. Mit Hilfe von Lottofördermitteln soll nun auch das Kirchenschiff folgen.

Kirchenfenster als Kunstschatz: Lotto unterstützt Glaskunstprojekt in Mühlsdorf

Julian Plodek hat in der Mühlsdorfer Kirche die drei Chorfenster gestaltet. Seine Entwürfe für die nächsten Fenster liegen vor.

Mühlsdorf. - In der Mühlsdorfer Kirche wurden die drei Chorfenster in Glaskunst umgewandelt. Sanierungsarbeiten in der Kirche waren dringend notwendig und da lag es nahe, Lichtungsfenster einzubauen. Im Ergebnis hat das Dorf sein „blaues Wunder“ oder auch seinen „blauen Schatz“ bekommen.