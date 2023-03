Gommern - Großes Räumen ist derzeit beim Heimatverein Gommern angesagt. Am Sonntag, 7. Mai, wird die neue Sonderausstellung zur Entwicklung der Martin-Schwantes-Straße eröffnet. Gerade werden die Vitrinen neu bestückt. Nicht zuletzt hofft der Verein dabei auf die Unterstützung der Einheimischen. Wer mit Fotos, Dokumenten oder Erinnerungen zur Breiten Straße, Stalinstraße und Martin-Schwantes-Straße aufwarten kann, ist am Sonntagnachmittag herzlich in das Bilder-Café in den Ausstellungsräumen, Walther-Rathenau-Straße 19, eingeladen. Kaffee und Süßes werden vorbereitet.

