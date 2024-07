Es waren spekatuläre Szenen, die sich in Burg auf einer Kreuzung abgespielt haben. Ein Motorrad war in Flammen aufgegangen und abgebrannt. Die Polizei sucht den Fahrer - immernoch.

Am 31. Mai 2024 ist in den frühen Abendstunden in Burg ein Motorrad auf der Kreuzung B1/L52 abgebrannt.

Burg - Flammen lodern und machen aus einem Motorradtraum einen Schrotthaufen. Was am 31. Mai 2024 in den frühen Abendstunden in Burg auf der Kreuzung Conrad-Tack-Ring/Zerbster Chaussee passiert ist, beschäftigt nach wie vor die Polizei.

Die ist nämlich auf der Suche nach dem Fahrer, der kurzerhand die Flucht ergriffen hatte, als das Motorrad in Brand geraten war. Zum Sachverhalt gebe es bislang keine weiteren Erkenntnisse, heißt es von der Polizei auf die Frage, ob die Identität des Fahrers ermittelt werden konnte. Was war passiert?

Fahrer flüchtet, als das Motorrad Feuer fängt

An der Ampelkreuzung der B1/B246 hatte ein Motorrad verkehrsbedingt halten müssen. Dabei war es in Flammen aufgegangen und binnen kurzer Zeit abgebrannt. Der Fahrer hatte sich dabei nicht nur vom brennenden Motorrad entfernt, sondern gänzlich aus dem Staub gemacht.

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Motorrad ohne Kennzeichen gefahren wurde. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, erreicht die Polizei unter (03921) 92 00.