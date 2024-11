In Heyrothsberge tut sich etwas. Hier kommt Bewegung in das Wohngebiet „Alte Ziegelei“. Ein anderes Wohnbauvorhaben wird dagegen von Einwohnern kritisiert.

Heyrothsberge. - Im nächsten Jahr könnten die Bagger auf dem bislang brachliegenden Teil des Wohngebietes „Alte Ziegelei“ in Heyrothsberge rollen. Das stellte Planer Andreas Lange zur Sitzung des Heyrothsberger Ortschaftsrates in Aussicht. Er erläuterte den Ratsmitgliedern die Details, aus denen sich die 2. Änderung des Bebauungsplanes zusammensetzt. Dem Ortschaftsrat lagen die Unterlagen als erstes Gremium vor. Der Gemeinderat entscheidet am 5. Dezember darüber, die Änderungen anzustoßen.