Böse Geister vertreiben Hier finden die Osterfeuer in der Gemeinde Biederitz statt

Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Gerwisch möchte in diesem Jahr das Osterfeuer wieder entzünden. Das teilte Kamerad Uwe Brödner mit. Auch in anderen Orten der Gemeinde Biederitz sind Osterfeuer geplant. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Feuer in den Ortschaften coronabedingt ausfallen müssen.