  4. Mann aus Elbe-Parey vor Gericht: Hitlergruß in Berlin: Nach EM-Pleite gegen Spanien knallen bei 18-Jährigem die Sicherungen durch

Das Aus im Viertelfinale gegen Spanien, die rot-gold-roten Flaggen der Siegerfans, das war zu viel für einen 18-Jährigen aus einem Ortsteil von Elbe-Parey. Er zeigte den Hitlergruß und rief Naziparolen. Vor Gericht allerdings hatte er eine andere Version parat.

Von Thomas Pusch 06.10.2025, 06:25
Groß war der Frust bei den deutschen Fans nach dem EM-Aus. Ein 18-Jährger aus dem Jerichower Land verlor aber gänzlich die Kontrolle.
Groß war der Frust bei den deutschen Fans nach dem EM-Aus. Ein 18-Jährger aus dem Jerichower Land verlor aber gänzlich die Kontrolle. Foto: IMAGO/Eibner

Burg/Berlin. - Es ist der 5. Juli 2024. Gerade eben hat Spanien Deutschland im Viertelfinale aus der EM gekickt. Augenzeuge auf der Fanmeile in Berlin ist ein 18.Jähriger aus Elbe-Parey. Er belegte spanische Fans mit heftigen Naziparolen und zeigte den Hitlergruß.