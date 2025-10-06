Mann aus Elbe-Parey vor Gericht Hitlergruß in Berlin: Nach EM-Pleite gegen Spanien knallen bei 18-Jährigem die Sicherungen durch
Das Aus im Viertelfinale gegen Spanien, die rot-gold-roten Flaggen der Siegerfans, das war zu viel für einen 18-Jährigen aus einem Ortsteil von Elbe-Parey. Er zeigte den Hitlergruß und rief Naziparolen. Vor Gericht allerdings hatte er eine andere Version parat.
06.10.2025, 06:25
Burg/Berlin. - Es ist der 5. Juli 2024. Gerade eben hat Spanien Deutschland im Viertelfinale aus der EM gekickt. Augenzeuge auf der Fanmeile in Berlin ist ein 18.Jähriger aus Elbe-Parey. Er belegte spanische Fans mit heftigen Naziparolen und zeigte den Hitlergruß.