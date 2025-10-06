Seit einigen Wochen gibt es im Magdeburger Zoo wieder die beliebten Capybaras. Eine Magdeburger Grundschule hat nun die Patenschaft für eines der Tiere übernommen.

Schüler der Grundschule Am Vogelgesang haben die Patenschaft für eines der neuen Capybaras im Zoo Magdeburg übernommen.

Magdeburg. - Capybaras sind aufgrund ihrer gemütlichen Art derzeit besonders beliebt. Nicht ohne Grund hat der Magdeburger Zoo die aus Südamerika stammenden Nagetiere wieder in den Bestand aufgenommen. Eine Schule der Stadt hat jetzt eine besondere Beziehung zu einem der Wasserschweine.