Rückblick in den Juni 2013, als das Jahrhunderthochwasser der Elbe die Region wochenlang in Atem hielt: Die Straße zwischen Schlosskrug und Kirche dient in Dornburg normalerweise als Zuwegung für Radfahrer und Spaziergänger in die Elbaue und zur Elbe. Vor sieben Jahren stieg der Fluss jedoch so hoch, dass das Wasser dem Dorf bedrohlich nahe kam.Archivfoto: Sebastian Siebert