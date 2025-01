drastischer einbruch bei eheversprechen Hochzeit feiern in Gommern? Warum das kaum noch jemand will

Hochzeit feiern, am liebsten irgendwo außerhalb von Magdeburg. Dafür war Gommern mal bekannt und beliebt.Doch das war einmal. Die Eheschließungen in Gommern sind stark rückläufig. Woran das liegt und was das die Gemeinde kostet.