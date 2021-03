In Vereinsräumen des Heimatvereins Gommern wird ein neues Beleuchtungssystem installiert.

Gommern l Die ersten Poesiealben sind per Post verschickt. Rosemarie Helfer aus Leipzig und Hannelore Schwantes aus Magdeburg hatten mit ihren Leihgaben, in denen Einträge von Fritz Heicke und Martin Schwantes nachzulesen waren, wichtige Beiträge zur letztjährigen Sonderausstellung über Poesiealben aus Gommern und Umgebung geleistet. Auch die übrigen Exemplare werden nach und nach wieder abgeholt.



Damit sind die Vitrinen frei für die neue Sonderausstellung. „Wenn es die Pandemielage zulässt, dann eröffnen wir am 2. Mai“, kündigte Vereinsvorsitzende Karin Gust an. Von der Martin-Schwantes-Straße über die Hagenstraße bis zur Bahnhofstraße und Walther-Rathenau-Straße werden die wichtigsten acht Straßen der Ehlestadt in den Mittelpunkt gerückt. Auch zum Straßenbau soll es einen kleinen Exkurs geben, setzte Karin Gust hinzu.



Eisenträger machen Bohren fast unmöglich

Eine (kleine) Baustelle sind die Vereinsräume in der Walther-Rathenau-Straße im Moment selber. Elektromeister Bernd Starzynski installiert die neue Beleuchtungsanlage für den Raum der Sonderausstellungen. Dieser verfügte bislang nur über eine Deckenlampe, die besonders an dunklen Tagen die Vitrinen nicht genügend ausleuchtete.



Die Deckenstrahler anzubringen, sei eine Herausforderung gewesen, berichtete Bernd Starzynski. Eisenträger machten stellenweise das Bohren unmöglich. Das neue Beleuchtungssystem hat den Vorteil, dass es einfach zu erweitern ist, sollten sich weitere Deckenstrahler als notwendig erweisen.



Im kleinen, fensterlosen Raum, der einen Ausschnitt aus der ZRAW-Geschichte zeigt sowie auf Samuel Hahnemanns Wirken in Gommern verweist, wird ebenfalls noch eine passendere Beleuchtung installiert.



Bisher kein Anschluss hergestellt

Eher per Zufall stellte sich heraus, dass die Vitrinen im Eingangsbereich zu beleuchten sind. Bislang hatte nur niemand den Anschluss hergestellt. Das war für Bernd Starzynski eine einfache Aufgabe.



Für die Finanzierung des neuen Beleuchtungssystems hatte Karin Gust nach Sponsoren gesucht und mit Avacon, ÖSA, Sparkasse Jerichower Land und Volksbank Jerichower Land finanzielle Unterstützer gefunden.



Übriges Geld für mobiles Lautsprechersystem

Sollte noch Geld übrigbleiben, würde dieses in ein mobiles Lautsprechersystem investiert werden, informierte die Vereinsvorsitzende. Damit wäre sichergestellt, dass Vorträge oder Wortmeldungen in allen Räumlichkeiten gut verstanden werden könnten. Ein Drängen im Raum der Sonderausstellungen könnte dann vermieden werden. Falls es dieses Jahr mit der Anschaffung nicht klappen sollte, wäre es ein Vorhaben für 2022.



Große Nachfrage erlebte der Heimatverein Gommern nicht zuletzt bei seinen Klönsnacks, die anlässlich des Frauentages angeboten wurden. Dieses Jahr fand die beliebte Veranstaltung aufgrund der Coronavirus-Pandemie erstmals nicht statt. 2020 war es eine der letzten Veranstaltungen gewesen, die noch durchgeführt werden konnten.



Rücksicht auf Wahlsonntag und den 3. Oktober

Die Mitglieder des Heimatvereins hoffen sehr, dass das Hoffest im Oktober wieder stattfinden kann. Als Termin hat der Vorstand den 10. Oktober vorgeschlagen. Am Wochenende zuvor, dem 3. Oktober, wolle man das Hoffest nicht veranstalten, erklärte Karin Gust. An dem Wochenende davor finden die Bundestagswahlen statt. Das sei ebenfalls ungünstig, weil ja auch viele Wahlhelfer benötigt werden. Außerdem habe der Heimatverein den Wunsch, dass Bürgermeister Jens Hünerbein wie in den Vorjahren die Moderation des Hoffestes übernimmt.



Beim Hoffest möchte der Heimatverein Gommern auch in Sachen Nachhaltigkeit ein Zeichen setzen. Plastebecher für den Kaffee haben künftig ausgedient. Stattdessen gibt es schicke, dunkelblaue Kaffeebecher mit dem Vereinslogo. Da kann jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er den Pfand für die Tasse wieder einlösen möchte oder den Becher als hübsches Gommeraner Souvenir behält.